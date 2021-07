¡La última en llegar y la primera en competir! Andrea Benítez, la patinadora que hizo historia en los Juegos Olímpicos

“Se hizo un sorteo para ver en qué orden se salía en el campeonato. Yo decía: 'Ya verás que me va a tocar la última o la primera'. Y ahora, con la suerte que tengo y me ha tocado la primera”, dijo la española Andrea Benítez, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en participar en la disciplina de skateboarding en los Juegos Olímpicos 2021.

Por primera vez en la historia, el skate fue incluido en la lista de disciplinas de una justa de este tipo. Y el domingo (lunes por la mañana en Tokio), Benítez inauguró las actividades de esta disciplina en la rama femenil pese a que su asistencia se confirmó justo el día de la inauguración.

De acuerdo con la entrevista que ofreció a la página oficial de los Juegos Olímpicos, la joven de 26 años se ubicó en el número 20 de la clasificación mundial y quedó como suplente previo a los Olímpicos.

Benítez siguió entrenando: “Una parte dentro de mí me decía que podía pasar algo que me haría poder venir (a Tokio)”, comentó. Y algo pasó, hubo una baja y justo en el día de la inauguración le comunicaron que tenía que viajar a la capital japonesa.

“Estaba en Dinamarca cuando me llamaron y me dijeron 'Hay una baja, vete para España que te vas para Tokio. Y fue todo súper rápido. Llegué aquí (Tokio) ayer (sábado), literal, y he tenido menos práctica que las demás”, señaló la nacida en Algeciras, España.