Detectan primer positivo en COVID-19 en Villa Olímpica de Tokio 2020

Tokio, Japón.- El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 dio a conocer este sábado que una persona que ha estado en la Villa Olímpica fue positivo por COVID-19.

El Comité Organizador detalló que la persona que fue positivo en la prueba PCR no es un atleta y no ha compartido cuartos con algún deportista. No se reveló su identidad.

De acuerdo con Toshiro Muto, CEO de Tokio 2020, la persona que dio positivo a COVID-19 fue aislada y llevada a una facilidad médica, a distancia de la Villa Olímpica donde están los deportistas que competirán en los Juegos Olímpicos. Toshiro Muto añadió que el positivo fue detectado por una prueba PCR.

En total, 45 personas relacionadas con Tokio 2020 han sido positivas a COVID-19

Desde el pasado 1 de julio, 45 personas involucradas en Tokio 2020 han sido positivas por el COVID-19 y tan solo este sábado se detectaron 15.

De acuerdo con Kyodo News, de las quince personas, siete son contratistas, seis son elementos de Staff y dos son elementos de la prensa. De las quince personas, ocho son extranjeras y las siete restantes son de Japón.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 comienzan este viernes 23 de julio y no habrá público en los estadios, debido al Estado de Emergencia en Tokio que comenzó el pasado 12 de julio y que finalizará el próximo 22 de agosto, dos días antes de los Juegos Paralímpicos.