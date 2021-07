CDMX.- ¿Se imaginan a Xavier López ‘Chabelo’ como deportista? Lo fue e incluso pudo acudir a los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, pero le quitaron el lugar.

En entrevista para Excelsior, ‘Chabelo’ recordó que a los 17 años, allá en 1952, él era un luchador grecorromano en la categoría welter y ganó su lugar para los Juegos Olímpicos de Helsinki… pero, alguien más fue en su lugar.

Chabelo detalla que días previo al viaje a Helsinki, que tuvo una duración de 32 horas, un federativo le pidió 40 mil pesos, debido a “gastos durante los Juegos”, por lo que él no los tenía, así que no acudió a Juegos Olímpicos de 1952.

Lloré mucho aquellos días, porque nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre (federativo) me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que si no había lana, no había juegos”, declaró ‘Chabelo’ a Excelsior.