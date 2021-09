Gobierno de Baja California entregó cheque inexistente a la medallista Aremi Fuentes

La levantadora de pesas Aremi Fuentes, denunció hace algunos días que el cheque que le entregó hace algunos días el gobierno de Baja California, éste como reconocimiento por la medalla de bronce conseguida en los Juegos Olímpicos 2021, no existe.

“Se me hace una burla lo que hicieron, darme un cheque ante los medios y que no exista”, señaló la medallista mexicana a través de una videoconferencia, en la que platicó lo sucedido.

Aunque nació en Chiapas, Fuentes entrena en Baja California desde hace más o menos siete años y, cuando regresó de Tokio con su medalla, fue parte de un evento en el que el Instituto del Deporte y Cultura Física de Baja California (INDE) le entregó un cheque simbólico por 50 mil pesos.

A la fecha, casi dos meses después de la competencia en la que subió al podio en la capital de Japón, la levantadora de pesas señaló que el pago no se ha reflejado todavía e incluso en el banco le comentaron que el cheque no existe.

“A la fecha de la entrega del cheque, no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe, se me hace una falta de agradecimiento, que haya utilizado la imagen de una medallista olímpica. No es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen que no existe”, aseguró.