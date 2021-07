Por primera vez en 41 años, Guinea no acudirá a Juegos Olímpicos; se retira de Tokio 2020

Tokio, Japón.- Por primera vez en 41 años, Guinea no mandará a atletas a Juegos Olímpicos, al confirmar su retiro de Tokio 2020.

Con el fin de cuidar a sus atletas, ante los diversos contagios de COVID-19 en Tokio, la delegación de Guinea no acudirá a los Juegos Olímpicos 2021, informaron en un comunicado. También, la ausencia se suma a falta de pagos al equipo.

Mediante un comunicado, la delegación de Guinea confirmó que no acudirán a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con el fin de preservar la salud de sus atletas.

El Gobierno de la República de Guinea decidió con pesar cancelar su participación de Guinea en Tokio 2020”, detalló el Ministerio de Deportes en el comunicado.

En los pasados días, también se reveló que la luchadora Fatoumata Camara dio a conocer que renunciaba a acudir a Tokio 2020, debido a falta de pagos de las primas correspondientes.

Para Tokio 2020, Guinea iba a contar con la atleta Aïssata Deen Conte, los nadadores Mamadou Bah y Mariana Touré, el judoca Mamadou Samba Bah y la mencionada Fatoumata Camara.

En la historia de los Juegos Olímpicos, la delegación de Guinea ha acudido a once ediciones, desde su debut en México 1968 y desde esa justa olímpica, el País no acudió solamente a Munich 72 y Montreal 76’. Desde Moscú 1980, Guinea no faltaba y en su historia, Guinea nunca ha ganado medalla en Juegos Olímpicos.

Este viernes, será la ceremonia de inauguración de Tokio 2020, tras dos días de actividad.