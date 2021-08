‘Me da mucha emoción’; Laura Galván vuelve a La Sauceda y ya piensa en París 2024

Guanajuato.- La comunidad de La Sauceda, Guanajuato, recibió a su hija predilecta, Laura Esther Galván Rodríguez, ‘La Gacela Olímpica’, al regresar de su aventura en los Juegos Olímpicos Tokio 2021.

Con la ceremonia religiosa en el templo del poblado y acompañada de sus padres Andrea y Ramón, la atleta escuchó el mensaje del sacerdote, unas horas después de su arribo a La Sauceda.

Ha sido una sorpresa, no sabía de la misa, es muy emotivo. Di lo mejor de mí y esta es mi gente, mi comunidad, es quien ha visto toda mi trayectoria y me da mucha emoción que me hayan recibido como si hubiera ganado una medalla”, comentó Laura Galván al salir del templo.