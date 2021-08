‘Somos competitivos; no vamos a pasear, no somos mediocres’, señala Paola Morán

Tokio, Japón.- La atleta mexicana Paola Morán se expresó en sus redes sociales y tras los comentarios, aseguró que los deportistas mexicanos son competitivos, no son mediocres y no van a pasar en Tokio 2020.

Señalando que vio muchos comentarios de que los deportistas mexicanos “se van a pasear” a Tokio 2020, Paola Morán aseguró que es insultante el que se piense así, ya que la delegación mexicana es competitiva, y preguntó a los demás si han sido el mejor promedio o han ganado algún premio estatal o mundial, cuestionando si han hecho el esfuerzo para lograrlo.

Si son de aquellos que nunca se han esforzado por alcanzar la excelencia en su trabajo, salón, lo que sea que hagan, entonces no tienen la idea de lo que están hablando. Imaginen perseguir esa excelencia, pero ahora a nivel mundial. No, no vamos a pasear; no, no somos mediocres, vamos a competir, a buscar medallas”, escribió Paola Morán.