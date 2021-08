“Lo hice por mí”. Simone Biles subió a la viga de equilibrio y se quedó con el bronce

Simone Biles se enfrentó a sí misma, salió avante de la más complicada de sus batallas y volvió a sonreír. Tras sacudir al mundo en los Juegos Olímpicos 2021 al anunciar su retiro momentáneo, la gimnasta volvió a competir y a ganar medallas, dos cosas que sabe hacer y bastante bien.

Con una puntuación final de 14.000, la nacida en Ohio, Estados Unidos, finalizó en el tercer lugar en la final de viga de equilibrio, sólo detrás de las chinas Chenchen Guan y Xijing Tang, ganadoras del oro y la plata respectivamente.

La salud mental de los deportistas estuvo en el punto de mira luego de la decisión que tomó Biles en la final por equipos del all-around, pues si bien se dijo que su retiro se había dado por una lesión en el tobillo, la propia gimnasta reconoció después que fue por “salud mental”.

“No sé si es la edad, estoy un poco más nerviosa ahora cuando hago gimnasia. Siento que tampoco me estoy divirtiendo tanto (...) Me sentí bastante cómoda al llegar a los Juegos y realmente no sé qué pasó. Simplemente pasar por cada uno de los días y el entrenamiento se siente un poco más difícil”, dijo la gimnasta que tampoco compitió en la final individual del all-around, y en tres de las finales por aparatos.