¡Sacude Tokio! Simone Biles no participará en la final de gimnasia individual

Las declaraciones de Simone Biles tras retirarse de la final de gimnasia artística por equipos fueron el preámbulo de la tormenta que se avecinaba, pues este miércoles se anunció que la campeona olímpica en Río 2016 no participará en la final individual del all-around de los Juegos Olímpicos 2021.

Enfocarse en su salud mental es ahora el único objetivo de la nacida en Ohio, Estados Unidos, quien sufrió un ataque de ansiedad en el arranque de la final por equipos del pasado martes, y decidió retirarse para no costarle una medalla a sus compañeras.

“Estaba como: 'Creo que las chicas tienen que hacer el resto de la competición sin mí', y ellas me decían: 'Te lo prometemos, estás bien. Te hemos visto calentar'. Y les dije: 'No, sé que voy a estar bien, pero no quiero poner en riesgo una medalla del equipo, así que necesito hacerlo'. Generalmente no digo cosas así porque persevero y me empujo a hacerlo, pero no si le cuesto al equipo una medalla”, dijo la gimnasta en declaraciones posteriores a la competencia del martes.