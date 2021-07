Faitelson ofrece comprar uniformes de softbol para pagar psicólogo; ‘Doctor’ pide parar con ‘patrioterismo barato’

CDMX.- Ante el escándalo de los uniformes dejados por las jugadoras de la Selección Mexicana de Softbol en la Villa Olímpica de Tokio 2020, los comentaristas David Faitelson y ‘Doctor’ Luis García se expresaron. El analista de ESPN se ofreció a pagar por los uniformes y que este dinero sea destinado para un psicólogo, mientras que el ‘Doctor’ pidió parar el ‘patrioterismo barato’.

En Twitter, David Faitelson señaló que el que una jugadora de softbol haya tirado a la basura su uniforme que usó en Tokio 2020 demuestra la grave salud mental de las nuevas generaciones.

Yo, con mucho gusto, me ofrezco a comprar los uniformes de softbol que tiraron a la basura. Y que, con ese dinero, la Federación Mexicana de Softbol les pague un buen psicólogo a sus jugadoras”, detalló Faitelson.

David Faitelson también mencionó que el uniforme es tela y colores, asegurando que este no tiene que ver con la patria ni xenofobia, aunque sí quisiera saber qué tienen en la cabeza las jugadoras que tiraron a la basura “un recuerdo olímpico”.

El analista de ESPN señaló que el tema no es para exagerar, ya que las jugadoras de softball no han lastimado a México o alguien más, pero sí se equivocaron, por lo que pidió que la Fiscalía General de la República no debe abrir un expediente.

‘Doctor’ García pide parar ‘barato patrioterismo’

Mediante su cuenta de Twitter, el ‘Doctor’ Luis García aseguró que él estuvo en la Selección Mexicana en Atlanta 96’, donde tuvo dos uniformes… los cuales no conserva en su casa.

Eso no me hace ni mejor, ni peor mexicano. Paremos con el barato patrioterismo, carajo”, escribió el ‘Doctor’.

Ante las acciones de las jugadoras de softbol que consiguieron un cuarto lugar para México en Tokio 2020, la Federación Mexicana del deporte abrió una investigación y podría desafiliar a las softbolistas.