¡Ésta es su prueba! El ‘guanajua’ ‘Chucho’ Hernández estará en la final de los 50 metros pecho

Con un tiempo final de 1:02.07 minutos, el nadador Jesús Hernández clasificó a la final de los 50 metros pecho en los Juegos Paralímpicos 2021, lo que le permite a Guanajuato soñar nuevamente con una medalla.

Dueño ya de un oro, el segundo de tres que ya presume la delegación paralímpica mexicana en Tokio, el nadador ‘guanajua’ buscará una nueva presea en la prueba que, en sus palabras, es su fuerte.

En sus segundos Juegos Paralímpicos, Hernández clasificó este lunes a su tercera final en Tokio, ésta en los 50 metros pecho y gracias a un tiempo de 1:02.07 minutos que lo colocaron en el segundo lugar del segundo heat.

Su registro le permitió avanzar a la competencia por las medallas, pues se colocó en el tercer lugar general y por detrás de su paisano Arnulfo Castorena y el australiano Grant Patterson.

“He venido a hacer todo lo que he trabajado, ya hay un oro pero Jesús Hernández no se conforma con eso, quiere ir más allá. No hay rival pequeño, simplemente somos nosotros el mismo rival al que hay que vencer, la limitación se lo pone uno en la mente y eso domina todo”, aseguró el guanajuatense.