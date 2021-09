Ángel Camacho “El Niño Maravilla” en sus primeros Juegos Paralímpicos obtuvo medalla de bronce

Ángel Camacho “El Niño Maravilla” apodado así por que a su corta edad, 16 años y en sus primero Juegos Paralímpicos conquistó medalla de bronce.

“Siendo el más joven, nadie me veía como que fuera a conseguir una medalla, desde la primera prueba me mantuve positivo, con los ánimos a tope y positivo y en mi primera prueba termine en cuarto lugar, eso me dio confianza para las siguientes pruebas”, comentó Ángel Camacho medallista Paralímpico.