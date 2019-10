Jugador de la NFL patrocinó más de 500 mastografías

Estados Unidos.- Luego de que su madre falleció debido al cáncer, el ex corredor de los Pittsburgh Steelers, DeAngelo Williams, decidió no quedarse con los brasos cruzados y tratar de aportar su granito de arena para combatir dicha enfermedad.

Por dicha razón, optó por crear conciencia a través de su posición como figura mediática. Su madre, Sandra, murió en 2006 víctima de cáncer. Por si fuera poco, las cuatro hermanas de su mamá, sus tías, también fallecieron por culpa del mismo padecimiento y ninguna de ellas llegó a cumplir los 50 años.

Williams estuvo nueve años con los Carolina Panthers y finalizó con 6,846 yardas y 46 touchdowns, pero no se fue en buenos términos del equipo de Charlotte.

En 2015, cuando cambió de equipo y pasó de ser el corredor estelar de Carolina Panthers a jugar un rol secundario con Pittsburgh Steelers, decidió llevar a cabo también un cambio en su vida, al crear una fundación para ayudar a las personas que más lo necesitan.

En dicho año pagó un total de 53 mamografías a mujeres que no tenían seguro médico y que requerían dicha prueba. El número no era aleatorio: su madre murió a los 53 años y fue el homenaje que quiso hacerle. Además creó la fundación The DeAngelo Williams Foundation y decidió que tenía que aportar para la causa.

En cuatro años, el corredor que actualmente se encuentra sin equipo, ha pagado más de 500 mastografías a mujeres sin recursos que de otra manera no podrían haber accedido a esta prueba.

“Poder ayudar a todas estas mujeres es increíble. Esto puede cambiarles la vida. Estamos permitiéndoles obtener esta atención que no debería negarse a nadie”, dijo Williams a USA Today.