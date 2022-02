¡No se metan con él! Jugador del Curicó Unido frustró robo y detuvo al ladrón

El ladrón que entró por la fuerza a la casa del arquero de Curicó Unido, Fabián Cerda, no tuvo oportunidad de llevarse nada, pues el jugador y sus vecinos lo atraparon mucho antes de que llegara la policía.

Cerda, que juega en Chile, vivió un momento complicado a principios del segundo mes del año pero, gracias a las personas que residen en las casas cercanas a la suya, todo quedó en una anécdota que habla también de la solidaridad.

La noche del lunes, una persona ingresó a la casa del portero del Curicó Unido y deambuló por varios de los cuartos buscando llevarse algo de valor. Para fortuna del jugador, sus vecinos se dieron cuenta y le avisaron.

Con el apoyo de estas personas, Cerda detuvo al ladrón y lo inmovilizaron hasta que llegó la policía, que identificó al delincuente y dio a conocer que éste ya tenía antecedentes de robo.

A través de redes sociales, el cancerbero compartió la imagen del rostro del ladrón, un tanto lastimado debido a los golpes que recibió cuando fue retenido, pero también un mensaje de agradecimiento a sus vecinos y también a la afición que se preocupó por él.

"Éste se acaba de meter a mi casa a robar. Recién. Lo pillaron los vecinos. Esta es la cara para que tengan ojo (...) Gracias a todos los que me mandaron mensajes, por sus muestras de cariño y apoyo por lo sucedido. Gracias a Dios no se llevó nada, pero daño causado no se repara con nada. Solo quiero llorar”, escribió Cerda en redes sociales.