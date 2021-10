Las carencias siguen en la Liga Femenil: ‘En algunos equipos no les daban ni agua’, recordó exjugadora de Chivas

Aunque las condiciones han mejorado desde su creación en 2017, las carencias se mantienen en la Liga MX Femenil, tal y como lo expresó Daniela Pulido, exjugadora de Chivas y quien destacó que en algunos equipos “ni agua daban”.

De 21 años, Pulido se desempeñó como defensora del Rebaño Sagrado hasta antes del arranque de Guard1anes 2021, cuando fue anunciada como una de las ocho bajas que en aquel entonces presentó el club.

En entrevista con el ‘youtuber’ Werevertumorro, la tapatía confesó que ya no estaba conforme con el trato que le daba Chivas, esto poco antes de su salida, pues su cuota de minutos empezó a disminuir con cada torneo pese a que nunca faltó a los entrenamientos ni incumplió las reglas del club.

“En los últimos torneos cambian de directiva y vienen los problemas. Más allá de que no te pagan y no te dan cosas como a los hombres, dejo de jugar, todo el torneo me citaron a un sólo partido y no jugué. Fue cuando me dije que estaba dejando de lado tantas cosas que podía hacer y estudiar, daba todo por mi carrera al respetar la dieta, levantarme temprano, ir a entrenar”, confesó.

Pese a esto y a su retiro obligado del balompié femenil profesional, Pulido agregó que las condiciones del cuadro tapatío femenil son mejores que las que experimentan colegas de otras escuadras que no cuentan con la misma solidez económica, lo que obliga a las jugadoras a, prácticamente, ‘pagar por jugar’.

“Los problemas no solo estaban en Chivas, también en todos los equipos de la Liga. No te miento, había entrenamientos en que no les daban agua, tenían que llevar su agua. Sólo Chivas, América, Tigres, Monterrey y por ahí Atlas dan buen trato de equipo top (...) hablas de sólo cinco equipos en toda la Liga Femenil que dan facilidades, las niñas de otros equipos tenían que solventar todo", aseguró.

Aunque estas declaraciones no señalan nada nuevo en la vida de las futbolistas de la Liga MX Femenil, no dejan de sorprender, pues pese a los cuatro años que han pasado desde que se fundó el circuito y las oportunidades que se han tenido de mejorar, no todas las escuadras han podido cambiar sus condiciones para así convertirse en escuadras competitivas.

