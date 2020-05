Jugadores de Santos se reunieron para entrenar; directiva sorprendida por positivos a COVID-19

Torreón, Coahuila.- En videollamada, el director de Futbol de Grupo Orlegi, José Riestra señaló que algunos jugadores de Santos se reunieron para entrenar y la directiva del equipo se mostró sorprendida ante los casos positivos de COVID-19 en el equipo.

El Director de Futbol descartó que se hayan abierto los espacios de entrenamiento para los jugadores de Santos, estando cerrados desde el inicio de cuarentena.

José Riestra aseguró que los únicos que han entrado a las canchas de entrenamiento, han sido las personas que hacen mantenimiento.

Sobre el número de jugadores que dieron positivo, se mostraron sorprendidos, ya que es un porcentaje alto: 15 de 48 jugadores.

Este virus no avisa, no pregunta, simplemente llega y no hay ningún común denominador, no hay situación que podamos decir que los jugadores estuvieron juntos”, declaró Riestra.