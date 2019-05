Jugadores del León se vuelven 'cuentacuentos' en la Feria del Libro

León.- Cuatro jugadores del Club León le dieron voz a Flo, protagonista del cuento infantil que lleva su nombre y quien se encontró con muchas dificultades en su intento por ingresar al equipo de los Rayos Amarillos.

En el marco de la FeNal, en el Patio de los Cuentos, Yamilé Franco, Diana García y la defensora Selene Valera, junto con Fernando Navarro, fueron los protagonistas de una más de las actividades del ciclo “Del balón al verbo”, la cual consistió en una lectura en voz alta de un cuento infantil que cuenta con el futbol como eje.

El libro “Flo, el superjugador”, de la escritora alemana Petra Engels-Fietzek, fue el elegido para los elementos felinos, quienes antes del evento atendieron a los aficionados asistentes.

“Lo mío no es la lectura, así que no se vale reír”, bromeó Fernando Navarro antes de comenzar. El defensor se encargó de los primeros capítulos del texto, seguido por dos integrantes de la porra de Los De Arriba, Valera, Franco y García, quien terminó el cuento.

“Ese libro es bueno, muy realista porque sí hay momentos de discriminación en el futbol por la estatura o por ser mujer, por muchas cosas, pero así como leí así se vive un gol, así se vive un empate, un penal”, aseguró Diana, quien además se dijo contenta por haber estado presente en este evento, el segundo en la FeNal en el que el Club León se involucró.

“También me gusta mucho leer, hace poco terminé la saga de 'After', es como de romance, y he leído también de futbol, voy a empezar con el de Andrés Iniesta”, agregó.