Árbitro es golpeado brutalmente por equipo que perdió en penales VIDEO

Jugadores lincharon al árbitro después de perder en penales.

En Colonia Tirolesa, Córdoba, Argentina un equipo que perdió en penales descargó todo su coraje con el árbitro quien debió ser hospitalizado por la violenta agresión que recibió.

El grave episodio de violencia se dio en el Club Sportivo Tirolesa y también fue agredido el presidente de la Liga Regional Colón, Gustavo García.

Luego del último penal ejecutado, los jugadores del equipo derrotado empezaron a perseguir al silbante por toda la cancha, hasta que lo acorralaron contra el alambrado y comenzaron a pegarle brutalmente.

Encima se sumó gente que estaba afuera a pegarle a una sola persona indefensa y desde la tribuna le arrojaron agua caliente.

"Retrocedimos mil años. Fue con suerte que no haya pasado a mayores. Hay una chica que entra y le tira agua caliente al árbitro. Yo intenté separar pero cuando me di cuenta tenía cuatro o cinco encima mío, cuando caigo en el suelo, me pegan patadas en la cabeza", contó García en Radio Jesús María.