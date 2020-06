‘Jugadores son víctimas, se hizo justicia y alguien hizo pagar a Ángel Fuentes’, dice Bernardo N

Veracruz.- Bernardo N fue abusado por Ángel Fuentes, lamentablemente las autoridades no fueron rápidas para dar un veredicto en su caso, el proceso llevaba casi dos años; y ahora siente un gran dolor por la circunstancia que viven los tres jóvenes acusados de asesinar al ex fiscal de Veracruz, señalando que los futbolistas actuaron como consecuencia de los actos del promotor.

Martín ‘N’ era mi compañero en Tiburones, y cuando me enteré de que él fue uno de los que asesinaron a Ángel Fuentes, pues sentí alivio porque ya no tengo esa carga conmigo ni con mi familia, el juicio, ya no se hizo justicia como la queríamos hacer, bien, pero se hizo justicia en que alguien lo hizo pagar", comentó Bernardo en entrevista con Reforma