Quiñones se engancha con afición de Tigres: "Se metieron conmigo y mi familia"

Los ánimos quedaron muy encendidos luego de la semifinal de vuelta entre Tigres y Atlas, que el futbolista rojinegro Julián Quiñones se enganchó con la parcialidad regiomontana y les recordó cuando lo insultaron y se metieron con su familia.

El atacante colombiano fue pieza fundamental para que los Zorros avanzaran a la Final del Clausura 2022. Aunque fue señalado por burlarse del público en el Volcán, primero en su gol que anotó en el primer tiempo y posteriormente en el tiempo agregado cuando el cuadro tapatío ya tenía la ventaja.

Incluso jugadores de Tigres como Luis Quiñones y Rafael Carioca le fueron a recriminar el festejo que hizo en su anotación, ya que parecía provocar a la fanaticada regiomontana.

Julián Quiñones tiene su pasado con los “Felinos”, ya que estuvo durante tres años en la institución y nunca cumplió las expectativas, por lo que fue traspasado al Atlas, en donde se consolidó como figura. Así que el juego lo tomó muy personal.

Y este domingo, el delantero colombiano utilizó sus redes sociales para mandarle un mensaje a todos aquellos que lo criticaron por no respetar a su ex equipo.

"Como me piden cosas que ni ustedes mismos hicieron conmigo, aún estando en Tigres recibiendo insultos, mandando mensajes y metiéndose conmigo y con mi familia. Aún estando acá en Atlas, todavía seguían con lo mismo. Entonces ahora no me pidan (respeto) cosas que no hicieron ustedes".