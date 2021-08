'Conozco al Chapo y a todos los narcotraficantes', 'Salinas de Gortari sigue siendo mi amigo'; dice Chávez

CDMX.- En la plática con Yordi Rosado, Julio César Chávez contó que él conoce a “todos los narcotraficantes”, entre ellos Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, y también aseguró que el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, es un gran amigo.

Conozco a todos los narcotraficantes, al ‘Chapo’ Guzmán, a Amado Carrillo, al ‘Azul’, al Mayo Zambada, al Güero Palma, a los Arellano (Félix), a todos los conozco, ¿por qué? Porque cuando me coroné campeón del mundo, yo era su ídolo, me mandaban llamar”, contó Julio César Chávez.

El exboxeador aseguró que si él no podía ir, lo mandaban llevar hacia donde los narcotraficantes estaban, llegando camionetas con gente armada, que le pedía conocer “al patrón”.

Es mejor hacer amigos que enemigos. Es por eso que, gracias a Dios, que estoy vivo. Porque con nadie me he metido, ellos saben bien que a eso no me dedico, que lo mío es el deporte. En Estados Unidos también lo saben, porque lo dije en su momento”, contó Chávez.