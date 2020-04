Julio César Chávez Jr deja a un lado polémica y entrega despensas

Culiacán, Sinaloa.- El boxeador Julio César Chávez Jr dejó, momentáneamente, la polémica, y entregó varias despensas en Culiacán.

Mediante redes sociales se difundieron fotos de las despensas que entregó Chávez Jr en Culiacán, Sinaloa; principalmente a personas de la tercera edad.

Para Chávez Jr, lo mejor sería llevar las despensas hacia las casas de las personas que más lo necesitan, pero no quiere interferir con la cuarentena, aseguró.

Chávez Jr también respondió a varios medios, asegurando que está bien que se enfoquen en la entrega de despensas, pero no considera como “malo” sus comentarios.

Todo mundo es libre de expresión, es libre de decir lo que sea. Nunca me he metido con nadie. No hay nada malo, es entretenimiento para estar en comunicación con ustedes”, declaró.