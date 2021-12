Culiacán, Sinaloa.- En la pasada pelea ante David Zegarra, el boxeador Julio César Chávez Jr fue captado inhalando en varias ocasiones, siendo auxiliado por su entrenador, por lo que comenzó la polémica y ahora, el coach explicó qué fue lo que inhaló el ‘Junior’.

Al comienzo del octavo round, cuando estaba en su esquina, Julio César Chávez Jr comenzó a respirar una sustancia en varias ocasiones, siendo ayudado por su entrenador, quien sostenía un frasco y le daba ánimo para seguir con la pelea.

Ante esto, comenzó la polémica sobre qué consumió Chávez Jr y ahora su entrenador salió a aclarar lo sucedido.

En entrevista para TV Boxeo, el coach de Chávez Jr dio su versión sobre lo que le dio al peleador en el octavo round, mencionando que fue un spray, debido a que el peleador estaba enfermo y no estaba al 100%.

Para aclarar, Julio estaba enfermo, no estaba bien, no estaba al 100%. Entró a la pelea enfermo y quería entrar para demostrar a su gente, no dejarlas mal y no abandonar la pelea”, declaró el entrenador, quien señaló que Chávez Jr está dispuesto a hacerse pruebas antidoping.