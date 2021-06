‘Ando vomitando porque bajé tres kilos en tres horas previo a pelea’; dice Chávez Jr

CDMX.- Tras la pelea ante Anderson Silva, el boxeador Julio César Chávez Jr aseguró que tuvo que bajar de peso para el enfrentamiento, bajando tres kilos en tres horas y aún tiene náuseas.

En su cuenta de Instagram, Julio César Chávez Jr señaló que bajó tres kilos para la pelea ante Anderson Silva.

Julio César Chávez Jr aseguró que también siente las piernas flojas, pero reiteró que tiene tres días con ganas de vomitar, creyendo que es por la deshidratación.

Fueron como, en tres horas o cuatro horas, bajé como tres kilos y medio, y de ahí no se me han quitado las ganas de vomitar. Pensé que me iba a morir, después del tercer round no podía agarrar aire. Te lo juro que no sé porqué me caí, me sentía gacho”, declaró Chávez Jr.