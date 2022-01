‘Es una leyenda, pero no sabe de negocios; me menosprecia’, Chávez Jr se lanza contra su papá

CDMX.- En entrevista con ‘El Boxglero’, Julio César Chávez Jr se lanzó contra su padre Julio César Chávez, a quien calificó como una leyenda, pero lamenta que su padre lo menosprecie.

Hablando de que al ‘Canelo’ no le han llamado la atención, pese a haber aparecido en estado de ebriedad, Chávez Jr aseguró que su padre es quien lo ha exhibido.

El que me exhibe es mi papá; es una leyenda y es el ídolo de todos, pero no tenemos que olvidarnos que él no sabe de negocios, porque nunca la ha hecho bien; no sabe dirigir la carrera de un peleador, me ha intentado ayudar y no me ha ayudado porque seguí igual en el pasado”, declaró Chávez Jr, añadiendo que su padre lo menosprecia.