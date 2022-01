‘Que no se le olvide, él nos golpeó, le pegó a mi mamá’. Julio César Chávez Jr. no olvida los abusos que vivió con su papá

Las declaraciones de Julio César Chávez Jr. siguen dando de qué hablar, y si bien éstas se enfocaron hace unos días en Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el boxeador señaló ahora a su papá, a quien acusó de haber golpeado a su mamá y también a él.

A través de su cuenta de Instagram, el mayor de los hijos del ‘César del Boxeo’ realizó unas duras declaraciones contra el expugilista e incluso sus dos hermanos menores, con las que demostró que la relación entre ellos no está bien en este momento.

“Es una mala educación decir que yo soy un adicto cuando yo no consumo nada. Mi papá consumía más cosas que yo (...) Mis hermanos tienen tomando todos los fines de semana desde hace cinco años y no los internan, ¿pero qué pasa? que ellos no generan nada, por eso no lo hacen”, indicó ‘Julito’, quien, hace algunos años fue suspendido por dar positivo en exámenes antidoping.

Éstas no fueron las únicas palabras que el mayor de los Chávez dirigió a su padre, pues recordó los malos momentos que vivió en su infancia o adolescencia, cuando incluso lo golpeó a él y también a su mamá.

“La gente lo respeta porque es un gran deportista pero, ¿cómo se portó con mi familia o con nosotros cuando estaba joven? pues mal, nos golpeó, le pegó a mi mamá. Ya lo perdonamos pero ahora ¿qué dice si yo hablo cosas de esto y peor de él?, no oiga, que no se le olvide”.

Pese a que la situación está en un punto álgido, Chávez aseguró que ha intentado acercarse a su papá y trabajar en mejorar su relación, aunque agregó que estos intentos no han terminado bien.

“Yo he querido hacer las paces con mi papá, lo he intentado, le hago caso y todo, pero él escucha a mucha gente que no lo quiere. El que no me quiere a mí, no lo quiere a él, aunque lo respetan porque lo quieren mucho o porque es un gran deportista”, finalizó.