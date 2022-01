En los últimos días Julio César Chávez Jr. ha lanzado fuertes críticas contra su padre.

Las redes del Jr. se han convertido en noticia, desde su arresto, hasta sus últimas declaraciones sobre que su padre, Julio César Chávez lo golpeaba a él y a su madre.

Ahora el hijo de la leyenda volvió atacar al Campeón Mexicano ya que lo está presionando para que regrese con su pareja Frida Muñoz.

"Soldados, policías, abogados, me dicen que los demande, pero yo no he querido, no me interesa hacer algo contra ellos, pero si algo llega a haber de que no me ven, en Guadalajara hay una isla... pero mientras más me tengan así van a robar más dinero. El dinero es el problema de todo. Mi papá me dice, ve con ella si no te vamos a meter a la clínica, así no se arregla una relación. Mi mujer va a decir, pinche pendejo ese, si su papá le dice eso, es un wey tonto, por ahí ha venido todo el desorden"