Chávez Jr. fue interceptado por policías: ‘Yo me porto bien’, suplicó el hijo de la leyenda

Julio César Chávez Jr. pasó un mal momento al ser detenido por policías en Culiacán.

Chávez Jr. viajaba en su coche en compañía de otra persona, cuando policías lo interceptaron y detuvieron.

Al darse cuenta de la situación, Julio César comenzó a transmitir en vivo la situación que atravesaba.

“¿Por qué me detienen, señor?“, preguntó Chávez Jr., sin obtener una respuesta de los oficiales

Los policías le indican a Chávez que baje del vehículo para que platique con ellos, a lo que el Jr. se negó.

“Usted viene con una decisión que está mal tomada. Yo me voy levantando. A usted le dijeron una mentira, no sé si mi papá o alguien. Yo me porto bien“.