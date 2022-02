La ‘trampa’ que el Canelo Team le tendió a Chávez Jr.: ‘Querían quedarse con todo’

Julio César Chávez Jr. pudo ser compañero de Saúl “Canelo” Álvarez.

El hijo de la Leyenda del Boxeo confesó que Eddy Reynoso, entrenador del Canelo, lo llamó para integrarlo a su equipo.

Desde la pelea entre Saúl y Chávez Jr. en 2017, fueron muchas las veces en las que el nacido en Sinaloa cargó contra el de Guadalajara, disputa en la que terminó involucrándose el propio Julio César Chávez papá.

A pesar de esto, desde hace un largo tiempo Canelo dejó de contestarle a su exrival y se enfocó solamente en sus cosas.

“Creían que Canelo Álvarez se iba a quedar con todo, pero pude igualar un poco lo que quería, metiéndome de otras maneras al juego, aparte de boxear. El sistema poco a poco me fue empujando y me decían que no me querían ni para esto ni para lo otro. Eddy me quiere entrenar, es buena persona, pero prefiero subir sin la condición de estar ahí junto a él".