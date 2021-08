‘Hay molestia, no por Canelo, sino porque no cumplieron contrato’, responde Omar Chávez a su papá

CDMX.- En su cuenta de Instagram, Omar Chávez respondió a Julio César Chávez, tras la entrevista a Yordi Rosado, señalando que está molesto, no porque haya subido a Canelo Álvarez al ring, sino porque no se le cumplió con el contrato pactado por la primera pelea en el Estadio Jalisco.

Tras los comentarios de Julio César Chávez, quien dijo a Yordi Rosado que sus hijos Omar y Julio César Chávez Jr no le hablan porque estaban enojados, ya que él subió a Canelo Álvarez al ring, Omar Chávez dio su versión.

Asegurando que no es fan del Canelo, pero que sí está orgulloso de que el boxeador ponga el nombre de México en alto como lo hizo su padre, Omar Chávez dio su versión.

Yo no estoy molesto con mi apá por subirlo al ring, él puede ser amigo de quien sea. Si hay molestia con mi apa es por otras cosas. Dice que no le hablo por lo del Canelo, más bien me da tristeza que no cumplan el contrato que yo firmé por medio de la empresa de mi padre para la pasada exhibición”, detalló Omar Chávez.