‘Porque Canelo subió al ring, mis hijos no me hablan’; revela JC Chávez

CDMX.- Con Yordi Rosado, Julio César Chávez no solo habló sobre las adicciones que ha tenido en su vida, también habló sobre la relación difícil que ha tenido con sus hijos Julio César Chávez Jr y Omar Chávez, confesando que, por subir al ‘Canelo’ Álvarez al ring en su pelea de despedida, no le hablan.

Julio César Chávez contó que ha sido complicada la relación con sus hijos, debido a las comparaciones que ha habido con su carrera en el box y también por sus adicciones.

Ha sido muy difícil, muy complicado, la verdad esa relación con mis hijos. Yo los quiero y adoro, ahorita no me hablan. Están enojados porque subí al Canelo, ahora que hice la exhibición, porque el Canelo subió conmigo (y me preguntaron) porqué no los subí”, contó Chávez.