CDMX.- En entrevista con Yordi Rosado, el exboxeador Julio César Chávez contó que, por excesos con las drogas, pese a “tener todo”, se sintió solo, llegó a ser "alguien despreciable" y por su locura, casi llegó a matar a otras personas.

En la plática con Yordi Rosado, Julio César Chávez contó que, tras la victoria ante Macho Camacho, sintió que lo había ganado todo, más de 20 millones de dólares, yates, avión privado, mansiones, “todo lo que un ser humano en la vida desea tener quiere”, pero se sentía solo.

El ‘Campeón Mexicano’ contó que, pese a los éxitos, se preguntaba qué le sucedía, porque se sentía triste si tenía todo lo que le pidió a Dios, y que ganó con base en esfuerzo, perseverancia y disciplina, y llegó a consumir drogas.

Julio César Chávez señaló que siempre tuvo los pies en la tierra, pero las drogas lo cambiaron.

Me hice un ser humano despreciable, me convertí en un diablo porque comencé a faltarle el respeto a mi madre, a mis hijos, a mi esposa. Me convertí en un ser despreciable, porque no era yo. Me empecé a aislar de la gente que me quería”, contó Chávez.