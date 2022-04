‘Pasé los cuatro meses más amargos de mi vida’, dice Chávez sobre primera rehabilitación

Tijuana, Baja California.- En entrevista, el boxeador Julio César Chávez contó cuando estuvo por primera vez en rehabilitación en un espacio con 120 personas, aceptando que pasó los peores cuatro meses de su vida y en el lugar, amenazó con llevar a varios capos del narcotráfico.

En la plática, Chávez aseguró que “lo engañaron”, ya que su familia le dijo que lo iban a llevar a una clínica en Guadalajara, pero tuvo que ir a rehabilitación, debido a que vomitaba sangre y estuvo cerca de quitarse la vida.

Debido a que quería que lo dejaran en paz, Julio César Chávez hizo el viaje, pero creía que iba a estar en un lugar con televisión, y tenía una cancha de futbol enfrente de donde estaba, pero fue todo lo contrario. En el lugar, su “padrino” le pidió conocer a unas personas y el boxeador aceptó que iba crecido, egocéntrico, como el “Gran Campeón Mexicano”.

Me meten al galerón y me cierran la puerta de fierro. Así no más. Volteo y voy viendo a 120 ca… todos cochinos y todos mugrosos, y me dicen: ‘Échale humildad’”, contó Chávez.