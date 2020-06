‘Chávez le regaló su Rolls Royce a mi papá’, cuenta Suárez Gomís y cuando conoció a Pelé y Miguel Marín

CDMX.- El comediante Héctor Suárez Gomís fue entrevistado por Mauricio Sulaimán en WBC University, donde habló sobre su papá Héctor Suárez y el Rolls Royce que le regaló el boxeador Julio César Chávez, así como anécdotas de cuando conoció a Pelé y Miguel Marín.

En la plática, Suárez Gomís contó que Héctor Suárez estaba de gira por Culiacán, cuando se encontraron con Julio César Chávez, quien adora al fallecido comediante, y fueron a una fiesta.

En la borrachera, Chávez le regaló su Rolls Royce a mi papá. Estaba muy enojado y le decía ‘no te vas de aquí, si no te lo llevas. Aquí te lo llevas’, le dio las llaves y mi papá salió manejándolo, después alguien de Chávez lo regresó a la casa”, declaró.

Suárez Gomís también destacó a Julio César Chávez por su calidad como boxeador.

En la plática, Suárez Gomís señaló que en el estreno del filme de Pelé, en 1975, Héctor Suárez tenía boleto para el estreno, pero el comediante quería un autógrafo de Pelé, algo que sabía que era difícil de conseguir, pero señaló que lo buscaría y lo logró.

Suárez Gomís contó que en el Cine Latino, Pelé estaba en la primera fila y estaba siendo entrevistado por Jacobo Zabludovsky, cuando entre Leonardo Cuéllar y su papá le hicieron llegar hasta el astro brasileño.

Llegué, toqué a Pelé y él le dijo a Jacobo Zabludovsky ‘dame un segundo’, me atendió, me firma el balón y él de la mano, me regresa a mi papá y continúa con la entrevista con Jacobo”, declaró.