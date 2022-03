Julio César Chávez se culpa por las adicciones de su hijo

Julio César Chávez se culpa de cómo las drogas han acabado con su hijo, Julio César Chávez Jr.

Para el campeón mexicano, las drogas han sido el peor mal de su vida, las adicciones le ocasionarón intentos de suicidio, relaciones con narcotraficantes y estar al borde de perderlo todo.

Al salir de ese mundo se concentró en el deporte y creó centros de rehabilitación, pero ahora el que lucha contra ese mal es su hijo.

"Hice muchas cosas mal, saben mi pasado que no es grato, pero no me arrepiento de nada porque Dios me dio otra oportunidad de vida y eso me ha permitido ayudar a mucha gente con el mismo problema que yo, aunque lástima que no he podido ayudar a mi hijo todavía a superar sus adicciones, pero en eso estoy. No hay que dejar que nuestros hijos empiecen con esos temas porque es cabrón detenerlo"