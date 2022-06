‘Está en recuperación, va bien; si no pelea, no importa’, dice JC Chávez sobre el 'Junior'

Culiacán, Sinaloa.- En entrevista para Línea Directa, Julio César Chávez habló sobre el ‘Junior’, asegurando que su hijo sigue en recuperación y no le importa si no vuelve a pelear.

Tras revelarse en marzo de este año que Julio César Chávez Jr está en rehabilitación, el ‘Campeón Mexicano’ señaló que su hijo está en proceso de recuperación y va bien.

Va a salir de ahí recuperado, espero que le caiga un rayito de luz y realmente retome su camino. Si pelea o no pelea, no me importa, lo que me importa es su vida”, declaró Julio César Chávez.