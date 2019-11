Veracruz.- Para el diario Globo Esporte, el delantero Kazim Richards contó cómo han sido las consecuencias a falta de pagos en Veracruz, relatando que hace dos meses, observó a un jugador de fuerzas inferiores, vomitando y le contó que no había comido en tres días.

Kazim Richards señaló que es difícil seguir entrenando cuando la situación no es favorable, recordando que, quienes han sufrido más son los jugadores de fuerzas básicas.

Cuando entrenas y ves a un niño que no ha comido en tres días, comenzó a vomitar agua. ‘No vomité comida, nada’, me dijo. Le pregunté qué pasó y dijo que no había comido en tres días”, relató el delantero.

Kazim señaló que casi lloró ante esta escena, pero ayudó a otros jugadores de fuerzas inferiores con el mismo problema, señalando que no fue un préstamo o algo parecido, sino un acto de caridad.

Richards también señaló que si le hubieran dicho hace varios meses que no le iban a pagar, no llegaba, pero no se arrepiente de haber llegado a Veracruz.

Dios me puso aquí por una razón, para ayudar a estos niños. Nunca ha sido fácil mi vida, así que necesitaba ayudar”, comentó para el medio brasileño.

Sin deseo de quedarse en Veracruz

Kazim Richards también aceptó que su contrato con Veracruz termina en dos semanas y no tiene el mínimo deseo de quedarse.

Mi contrato termina en dos semanas. Estoy interesado en otros equipos de México, pero mi esposa e hijos son brasileños, echo de menos jugar en Brasil”, aseguró.

Kazim Richards espera ofertas del futbol de Brasil, resaltando a Corinthians, pero no descarta quedarse en México. Sobre Veracruz, detalla que cuenta los días para poder marcharse.

El delantero, quien es inglés, ha jugado en siete partidos con Veracruz y marcado cuatro goles en el Apertura 2019.