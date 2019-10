¡KO! CMB dice no a los boxeadores profesionales en Juegos Olímpicos

México.- A finales de septiembre la propuesta por llevar a boxeadores profesionales a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue lanzada por la Federación Mexicana de Boxeo, por lo que Mauricio Sulaiman titular del Consejo Mundial de Boxeo ha lanzado una advertencia a todo aquel profesional en atender dicha idea.

Con la intención de crear un 'Dream Team' de boexeadores mexicanos en donde a la cabeza estaría Saúl 'Canelo' Álvarez, Sulaiman fue contundente y señaló:

Nuestra postura sigue siendo la misma desde que se abrió el boxeo olímpico a los profesionales para Río 2016, no se trata la postura de Mauricio Sulaimán, ha sido un tema que ha preocupado mucho al Consejo Mundial de Boxeo y al mundo del boxeo porque no hay una directriz al permitir que profesionales compitan con peleadores amateurs, no hay un parámetro y consideramos que abrir el boxeo olímpico de esa manera es altamente riesgoso para la integridad física del boxeador", precisó el dirigente del CMB.