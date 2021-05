¡Vuelve el hijo pródigo! 'Estoy muy orgulloso de regresar a Selección', señala Benzema

París, Francia.- ¡Vuelve el hijo pródigo! Después de seis años, Karim Benzema está de regreso a la Selección de Francia y en sus redes sociales, el futbolista aseguró estar “orgulloso” de su retorno.

Dentro de los 26 jugadores elegibles de la Selección de Francia para la Eurocopa 2020, aparece Karim Benzema, quien se expresó.

Estoy muy orgulloso de este regreso a la Selección de Francia y de la confianza que me han brindado. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club, a ti… y a todos los que siempre me han apoyado y me han dado fuerzas en el día a día”, escribió Karim Benzema.