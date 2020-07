¿Karma? ‘El Matador’ robó patos de colección a Peláez... y posteriormente fue secuestrado

CDMX.- En plática con Félix Hernández, ‘El Matador’ Luis Hernández contó sobre la broma que hicieron a Ricardo Peláez, al robarle unos patos de colección y posteriormente fue secuestrado.

‘El Matador’ contó que en una fiesta sorpresa a Ricardo Peláez en la casa del hoy Presidente Deportivo de Chivas, su compadre Manuel Sol mencionó la idea de robar los patos de colección.

Hernández contó que se llevaron 12 patos, que eran pequeños, y después de la fiesta de RIcardo Peláez, se regresó a su casa en Satélite, y aquí escuchó que alguien le silbó.

Me encañonan unos tipos, me pasan para atrás, tenía una camioneta Silverado; me empezaron a decir cosas, que hasta ahí había llegado”, declaró.

20 minutos después de haber sido secuestrado, ‘El Matador’ aceptó que no le importaba qué le iba a pasar y comenzó a platicar con sus secuestradores, incluso bromeando con ellos, platicando sobre las llantas de la camioneta.

El exjugador de América y Necaxa, aseguró que dio sus tarjetas de las que sacaron dinero, y fue llevado a una casa, con los ojos cubiertos.

Me botaron en Iztapalapa. Yo estaba en Satélite y me botaron por Iztapalapa. Me dieron 100 pesos para un taxi y me fui al hotel de concentración”, declaró.