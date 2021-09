Sudáfrica 2010 cambió la vida de Kary Correa: ‘No imaginé que iba a terminar en el ámbito deportivo’

Sudáfrica 2010 se convirtió en un parteaguas para Kary Correa, conductora de ESPN desde hace ya 11 años y quien pese a inicialmente no saber de deportes, ha sabido hacerse de un lugar en el mundo deportivo

“Siempre supe que era muy artística, yo no me imaginaba que iba a terminar en el ámbito deportivo”, reconoció Correa, quien fue la protagonista de ‘Diálogos sin balón’, una serie de entrevistas que Roberto Gómez Junco ha realizado a través de su canal en YouTube.

En uno de los segmentos, la conductora reconoció que fue previo al Mundial de Sudáfrica cuando recibió la invitación que cambiaría su trayectoria profesional, una que si bien había enfocado en el medio artístico al estudiar la Licenciatura en Arte Dramático, no había incluido el plano deportivo.

“A mí me llegó tarde esa afición por el deporte, empecé estudiando actuación hice algunas cosas, conducción de entretenimiento también y eso me abrió muchas puertas, una de ellas, que cambió para siempre mi vida, fue hace 11 años cuando me llegó una oferta en ESPN , hacer un programa de un mes del Mundial que era ‘Sudáfrica al día’”, dijo en la entrevista.

La oportunidad de seguir una Copa del Mundo al 100% y sobre todo, los partidos de la Selección Mexicana, la llevó a informarse más de los deportes que se incluían en el programa; algo que fue clave cuando los directivos de la cadena de televisión le informaron que querían que continuara en ESPN.

“Yo tenía en la cabeza que luego de ese programa terminaba mi proyecto con ESPN, pero me dijeron que querían que me quedara, yo dejé claro que no sabía de deportes aunque estaba abierta a aprender. Me dijeron que allá me enseñaban, hubo varias personas, ángeles que me encontré, se sentaban conmigo y me enseñaban de todos los deportes, desde lo más básico, yo llegaba con dolor de cabeza de toda la información que quería meterle a mi cerebro. Después de meses me di cuenta de que esto era del día a día”, reconoció la conductora.