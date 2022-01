Kate Castillo y su romance con Luis “Doctor” Garcia, Emilio Azcarraga y Saúl “Canelo” Álvarez

Kate del Castillo y sus amoríos con personalidades del deporte como, Luis Garcia, Emilio Azcarraga y Saúl Álvarez

Kate ha sido siempre una de las mujeres más hermosas en la televisión mexicana y la protagonista de la “Reina del Sur” habló de los amores que más la han marcado en su vida.

Kate dio una entrevista en la que confesó quienes han sido sus parejas favoritas y lo que vivió con cada una de ellas.

En primer lugar se encuentra Luis “Doctor” García con quien se casó en 2001 y tan solo 3 años después decidieron divorciarse debido a que sufrió violencia doméstica por el ex futbolista y ahora comentarista.

Otro de sus amores poco conocidos es nada más y nada menos que Emilio Azcarraga, dueño del club América.

Kate y Emilio duraron casi dos años e inclusive pensaron en casarse, pero un ultimátum por parte del mandamás del conjunto de Coapa habría acabado con el encanto, pues este le habría pedido dejar su carrera para que pudieran seguir juntos.

“Terminé enamorada de él. Yo creo le metieron muchas cosas, no me consta nada, pero hubo algo raro ahí, porque me pidió elegir entre él y mi carrera, y obviamente yo ya sabía que quería y por ello preferí mi carrera”