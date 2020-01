‘Klopp me faltó al respeto’, ‘Título fue caricia en el alma’; dice ‘Turco’

Argentina.- Entrevistado en ‘Enganche’, el técnico de Rayados de Monterrey, Antonio ‘Turco’ Mohamed recordó la pelea que tuvo con el entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, y también recordó la promesa que le hizo a su hijo con respecto a Rayados.

Sobre la discusión que tuvo con el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, en la semifinal del Mundial de Clubes, ‘Turco’ Mohamed señaló que el técnico alemán le faltó al respeto, porque primero Klopp pedía tarjetas amarillas a jugadores de Rayados que golpeaban a Mohamed Salah.

Cuando yo pedí una tarjeta para que expulsaran a un jugador de ellos, Klopp me sacó la lengua y me burlaba. Cuando lo vi, me reí, lo pu… un poco y después de salió el barrio y perdí toda la compostura”, declaró Mohamed.

Mohamed señaló que no recuerda bien qué le dijo a Klopp, pero señaló que sí se enojó con el técnico de Liverpool.

Me volví loco porque sentí que me intentó basurear. No sé si reaccioné bien o mal, pero me salió de adentro”, añadió.