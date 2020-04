Kobe tendría documental como el de Jordan

Estados Unidos.- Una de las producciones más esperadas por los fans del basquetbol llegó apenas el pasado fin de semana, el documental sobre la carrera de Michael Jordan, 'The Last Dance' se ha colocado en el gusto de muchos, por lo que esta clase de material no sería el único ya que Kobe Bryant también tendría el suyo.

De acuerdo con la cadena ESPN; 'The Black Mamba' habría autorizado hace unos años que un equipo de filmación especializado captara momentos al interior del vestuario o instantes antes de salir a jugar por los Lakers de Los Angeles.

Seis camarógrafos llegaron a cubrir el último partido de Bryant, mismo en el que anotó 60 puntos enfrentando al Jazz de Utah, cuando tenía 37 años.

“Tenían un acceso sin precedentes y mucho mayor que nadie antes”, mencionó John Black, que dirigió el departamento de relaciones públicas de los Lakers.

Aunque todavía no está claro que sucederá con este material. Las imágenes estuvieron en periodo de edición para elaborar un posible documental que se estrenaría dentro de algunos años y el propio Bryant las habría visto unos meses antes de fallecer.

Apenas el pasado 26 de enero, Kobe junto a su hija perdieron la vida en un accidente de helicoptero cuando sobrevolaban las afueras de Los Angeles, California.

Con información de Récord.

