“Kuri mintió, no se solucionó nada”: Matías Cahais reclama su pago al Veracruz

Buenos Aires.- Sin rencor pero con firmeza, Matías Cahais habló en exclusiva con Súper Deportivo y contradijo a Fidel Kuri, presidente de Veracruz, quien indicó que había cancelado la deuda con el defensor.

“Me sorprendieron sus dichos. Mintió, no se solucionó nada. Yo espero que se cumpla con lo dictaminado con FIFA. La situación está igual”, contó.

Matías Cahais jugó para Veracruz en 2016 y 2017.

Estuve seis meses en Veracruz y todo el plantel cobraba menos yo. No tiene lógica lo que pasó, era algo personal".

Cahais, que actualmente juega en O’ Higgins de Chile, reconoció: “Cuando uno firma un contrato espera que cumplan con lo pactado. Me porté como un profesional, nunca falté a una práctica pese a que no me pagaban".

A raíz de ese tema, me quedé seis meses sin jugar, me perjudicaron deportivamente porque ellos no me dieron el pase y estuve parado”.

Consultado sobre si en ese entonces hizo algún tipo de reclamo, confesó que desde el club le decían “ya se va a solucionar, te va a hablar el jefe (Kuri) y eso nunca ocurría, yo no tenía por qué pedir por favor cobrar”.

Sobre el actual momento de Veracruz, que acumula el récord histórico a nivel mundial de 33 partidos sin victorias, opinó: “Un club tiene que funcionar bien, no sólo depende de lo que pasa adentro de la cancha. Muchas veces pesa lo que ocurre afuera”.

Que ya había pagado

En conferencia de prensa, el martes Kuri se había sorprendido por el reclamo del argentino: “Lo de Cahais yo no sé porque lo sacaron a la luz si ya estaba arreglado desde antes de pagar la multa de los 120 millones de pesos”.

Esos 120 millones de pesos es la cifra que Kuri le pagó a la Liga MX para que Veracruz siguiera en competencia, pese a que deportivamente descendió en el ciclo 2018-2019.

Según la resolución de la Comisión Disciplinaria de FIFA del pasado 26 de agosto, Veracruz tiene que abonarle a Cahais u$s 792,500 “en concepto de remuneración adeudada” y u$s 631,880 “en concepto de indemnización por ruptura de contrato”.

Si no lo hace dentro del plazo de un mes, el fallo contempla una prohibición para fichar en el próximo libro de pases.