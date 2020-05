La Volpe se declara fan de Michael Jordan y de 'The Last Dance'

México.- La serie documental de Michael Jordan, 'The Last Dance' es vista por prácticamente todos, hasta el grado mismo de que el ex técnico argentino, Ricardo Antonio Lavolpe ya terminó por recomendarla.

Mediante sus redes sociales, el ex entrenador de equipos como Atlas, Toluca, Chivas, América y la Selección Mexicana, aplaudió el fomento al trabajo en equipo que la serie promueve.

Estoy viendo la serie de Micheal Jordan , independientemente de que ha sido el mejor de la historia , se dio cuenta de que jugando en equipo y con una estrategia clara pudo lograr el campeonato tan deseado , se las recomiendo mucho

Estoy viendo la serie de Micheal Jordan , independientemente de que ha sido el mejor de la historia , se dio cuenta de que jugando en equipo y con una estrategia clara pudo lograr el campeonato tan deseado , se las recomiendo mucho — Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) May 3, 2020

The Last Dance acumulará seis capítulos esta semana, los primeros cuatro han sido del agrado de muchos de sus seguidores aunque también ha dado con algunas críticas sobre todo por algunos ex basquetbolistas justamente de la época de Michael Jordan.

AP

"The Last Dance" se estrenó el domingo 19 de abril para Estados Unidos, donde será transmitida por ESPN. Para el resto del mundo, Netflix será la plataforma donde se podrá ver esta producción de 10 episodios durante cinco semanas.

IP