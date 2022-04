¡La edad es un número! Los mejores resultados de Regina Yamín en justas internacionales

Regina Yamín sumó el Medio Maratón de Barcelona a la larga lista de competencias en las que ha participado en su trayectoria deportiva, pero también a un interesante conteo en el que aparecen los triunfos más destacados que en ella ha celebrado.

Con un tiempo final oficial de 1:24:17, la fondista leonesa se quedó con el primer lugar de la categoría de 55-59 años en la justa que tuvo lugar el fin de semana en la capital de Cataluña, podio que se suma a los que consiguió anteriormente en ciudades como Londres, Boston, Houston o incluso su ciudad de origen.

Una de las victorias más destacadas de los últimos años, y prácticamente la primera después del parón al que obligó la pandemia por covid-19 en todo el mundo, tuvo lugar en Londres, donde Yamín Morales no sólo se quedó con el primer lugar de su categoría, sino que impuso una nueva marca en ella.

“Me confirman que tengo el récord mexicano de mi edad, eso me pone feliz también y para demostrarle a la gente que la edad es solo un número. La edad no importa para cumplir nuestros sueños”, aseguró la leonesa en la entrevista que realizó para a.m. luego del triunfo.