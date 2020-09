“La gente me hace sentir hijo pródigo de Querétaro”: Mauro Gerk

Buenos Aires.- 111 partidos. 61 goles. Dos ascensos. Un título de goleo. Un amor. Una camiseta. Una afición. Un delantero. Un Tanque. Todo eso unido generan una especie de matrimonio que, con una pelota de por medio, se resume así: Mauro Gerk y Querétaro. En una entrevista exclusiva con Súper Deportivo, el ex futbolista de Gallos Blancos y actual DT de la Reserva de Racing revivió sus épocas doradas y no dudó: “Tarde o temprano, dirigiré al club”.

¿Qué es Querétaro en tu vida?

Lo más importante que me pasó a nivel deportivo sin dudas. Llegué en 2001 y a partir de ahí nació un amor mutuo con la ciudad también. Me hice hincha y sigo siéndolo. Al punto tal que en Argentina me preguntan de qué club soy y contesto Querétaro.Viví cosas muy lindas y también momentos difíciles, como luchar y llevar dos veces al equipo a la primera.

"Hace tiempo estoy retirado y sigo siendo un aficionado. Me siento identificado con la gente. Tengo amigos en la ciudad, me escriben muchos hinchas por redes, me cuentan que en los partidos hasta se canta por mí. Todo eso me genera un gran orgullo"

En su casa en Buenos Aires.

Cuando hace poco se marchó Vucetich, se te nombró como candidato. ¿Llegaron a contactarte?

La verdad que no, pero me hubiera encantado. Hace varios años que trabajo como entrenador, primero como alterno de Diego Cocca (hoy en Atlas), donde tuve la suerte de aprender mucho y poder logran el ascenso con Defensa y Justicia y un título con Racing.

"La verdad que tengo esperanzas de volver a la ciudad. Creo que voy a dirigir a Querétaro. Me preparé mucho para poder estar en el club de mis amores. Y eso sería todo un sueño"

Si esa chance llegara en el corto plazo, ¿te sentís maduro?

La verdad que sí. Planifiqué mi carrera como entrenador y tuve la suerte de estar con Cocca y el profe (Javier) Bustos, dos personas muy capaces de las cuales aprendí muchísimo. Y también el hecho de estar en contacto con futbolistas de la talla de Sebastián Saja y Diego Milito en Racing te hace ser mejor, porque ellos te exigen estar en todos los detalles.

¿Si te llamaran de otro club de México, irías?

La verdad que sí. Yo tengo que mostrar mi trabajo. Y si el camino para arribar a Querétaro es ese, bienvenido sea.

¿Cómo es el Mauro Gerk como entrenador?

A mí me gusta el buen fútbol, tratar de salir jugando desde abajo, con simpleza en la mitad del campo y con mucha gente que llegue al área rival.

"Pero también entiendo que muchas veces debes adaptarte a lo que tienes en el plantel y ahí es cuando el entrenador debe mutar, pero sin hacerlo de manera abrupta"

¿Qué tres momentos te marcaron de tu estadía en los Gallos Blancos?

Los dos ascensos son los más importante que viví, sin dudas, y más porque tuve la suerte de convertir mucho y poder levantar la copa. Y otra cosa que recuerdo fue mi primer tanto en primera división, frente a Santos Laguna. Atajaba Mauricio Caranta (también argentino), se la piqué desde afuera del área y la gente es algo que siempre me recuerda.

En su momento tuviste que irte a Xolos. Imagino que debe haber sido duro…

Yo no me hubiera marchado y mi familia tampoco. Era el final de mi carrera, sentía que podía dar cosas importantes.

"Me fui seis meses y tuve la suerte de lograr el ascenso en Tijuana, donde me recibieron muy bien. Pero no te voy a negar que me hubiera gustado despedirme del fútbol con la camiseta del Querétaro"

¿Y cómo fue tu salida de Gallos Blancos en ese momento?

El técnico (Carlos Reinoso) no me quería. Pero se dio algo muy curioso: faltando una semana para que culmine el torneo y en una reunión con todos los jugadores y directivos, él dice que el único que tenía asegurada la continuidad era yo y luego no me tiene en cuenta…

¿Intentaste hablar con él?

No, no pude. En México es así. Vuelves a entrenarte, te pegan una lista donde dice que no eres tenido en cuenta y no ves más al entrenador.

Haciendo archivo, encontré un tuit tuyo criticando a Ronaldinho. ¿Qué se te dio?

Estaba viendo por televisión el partido contra Pachuca. Y lo sacan y, en vez de quedarse, se va a los vestuarios y se retira en un taxi. Si un jugador hace eso, no va con la idiosincrasia del Querétaro.

"El hincha es sufrido, no puede aguantar un desplante así. Y yo estaba re caliente y me expresé. El aficionado te exige que sientas los colores. Por suerte, después de haber ganador la Copa MX, la institución cambió y está mucho mejor"

Si tuvieras que elegir: ¿Dirigir la Selección argentina o Gallos?

No lo dudo: Querétaro. Tengo pendiente volver a la ciudad, sentir ese cariño de la gente. Si bien estoy trabajando muy bien en Racing y a veces los horarios no ayudan, veo los partidos de Querétaro y algunos otros de la Liga Mexicana. Me gusta cómo juega Pumas por ejemplo, sus partidos son atractivos, marca muchos goles.

¿Te sientes un hijo pródigo de la ciudad como muchos te llaman?

La verdad que sí, pero más que nada porque la gente me lo hace saber. Hay una canción que me cantan desde 2006 que lo resume todo: “El Tanque es queretano”. He vuelto tres o cuatro veces.

"Los aficionados me hicieron un partido despedida, ya que el club no suele hacer esas cosas. Me pagaron un avión para que vaya con mi familia. Es muy loco que exista un amor así"