‘La próxima te voy a romper la…’, Martinoli recuerda pelea con Ricardo Peláez

CDMX.- Recordando algunas discusiones que ha tenido, Christian Martinoli recordó cuando estuvo a punto de liarse a golpes on el director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, debido a un error que cometió el exjugador, cuando era narrador en Televisa Deportes.

En entrevista con Juan Pablo Fernández, Christian Martinoli recordó cuando Ángel Reyna le pidió que le dejara de decir ‘pleititos’, cuando discutió con Isaac Mizrahi, cuando se acordó de la disputa que tuvo con Ricardo Peláez, debido a que el exjugador se equivocó al decir ‘rompido’.

Martinoli detalló que en el mundial de futbol de Alemania 2006, coincidió en el hotel con algunos elementos de Televisa Deportes, entre ellos Ricardo Peláez. El comentarista de Azteca Deportes mencionó que entre los comentaristas de las dos televisoras había habido una guerra de declaraciones, por lo que estaban “enervadas las cosas”.

Martinoli señaló que él llamó “el rompido” a Peláez, que aprobó José Ramón Fernández y en la tercera ocasión, llegó la confrontación con el hoy directivo.

Vino Peláez, de entrada agresivo, pero correcto en su lenguaje y me dijo: “Te pido por favor que ya te dejes de meter conmigo en ese tema, te lo advierto”, yo le dije: “Pégale a los libros””, detalló Martinoli.

La confrontación siguió y Martinoli declaró que Peláez lo amenazó, diciéndole que le “iba a romper su ma…”, pero el comentarista le reiteró que “le pegara a los libros”.

Regresa enervado a insultarme y a decirme cosas de mi jefa y de mí, no sé qué más. Se puso mal, nunca con un tema de agresión física, pero sí se puso bastante denso y me dijo que él había metido goles en los mundiales y que yo era un muerto de hambre. (Le contesté) ‘soy un muerto de hambre, pero en este negocio no existes’, nos empezamos a pelear”, declaró.