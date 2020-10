La razón por la que Lainez rechazó a Pachuca y prefirió al América

Pachuca, Hidalgo.- Triunfó con las Águilas del América, situación que lo hizo llegar a Europa y defender los colores del Real Betis en el balompié español, pero pocos recuerdan que la carrera de Diego Lainez, comenzó con Pachuca en donde el bullying lo habría orillado a salir de las filas tuzas.

Recientemente Nicolás Rotnitzky entrevistó en Argentina al Director Deportivo de Pachuca, Marco Garcés, quien dentro de sus declaraciones recordó la razón por la que Lainez continuó sus filas:

Lo de Lainez me parece que fue distinto, porque el se fue cuando yo apenas venía llegando, le rogué a su papá, estuvimos haciendo muchos intentos por retomarlo, de hecho tenemos todavía a su hermano a Mauro”.

Y entonces señaló:

Él me parece que sufrió algo así como bullying en la casa club, que fue lo que le hizo no querer regresar, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero son muchos factores los que intervienen, estamos hablando de una línea que dura años y como tal pues puede ser multi factorial”.